Italien indleder præsidentvalg med Draghi i svær hovedrolle

Mario Draghi er en populær premierminister i Italien. Snart forlader han måske posten for at blive præsident.

Italiens 74-årige premierminister, Mario Draghi, indtager i disse dage en usædvanlig hovedrolle i italiensk politik.

For selv om den tidligere formand for Den Europæiske Centralbank siden februar sidste år har været både populær og succesfuld premierminister, så er det ikke urealistisk, at han snart vinker farvel til posten.

Han er nemlig også en populær kandidat til præsidentposten.

Italiens parlament har mandag taget hul på processen med at finde en afløser for den nuværende præsident, Sergio Mattarella.

Præsidentembedet i Italien er mest ceremonielt med taler og formelle møder.

Det er dog magtfuldt, hvis der skal træffes beslutninger om opløsning af parlamentet eller en ny premierminister - eksempelvis i politisk krisetid.

Netop derfor nævnes Draghi som en oplagt præsidentkandidat.

Draghi-fortalere mener, at premierministeren ved i stedet at blive præsident kan blive en stabiliserende figur mange år fremover.

Det har han bevist, at han evner, da han som premierminister har stået i spidsen for en samlingsregering siden februar 2021, mener de.

Under Draghi, som ikke repræsenterer noget parti, har Italien haft økonomisk fremgang. Derudover har der været en sjælden politisk enighed.

Draghis nuværende post og succesen på den taler dog samtidig imod.

- Ingen kan løse problemet med at finde en ny premierminister, der kan tage Draghis plads, lød det i sidste uge fra parlamentsmedlemmet Stefano Ceccanti fra Det Demokratiske Parti ifølge Politico.

Processen med at finde næste præsident i Italien er uforudsigelig.

Det italienske statsoverhoved findes ved en hemmelig afstemning blandt cirka 1000 parlamentsmedlemmer og nogle regionale delegerede.

Valget kan potentielt forløbe over mange runder.

Første valgrunde blev mandag indledt klokken 15. Afstemningen ventes at slutte omkring klokken 20 og giver formentlig ikke noget klart resultat.

/ritzau/Reuters