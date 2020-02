Italien isolerer virusramte områder

To mennesker er døde som følge af coronavirus i Italien, mens smittetallet er steget til 79.

Italiens premierminister, Giuseppe Conte, meddeler, at indbyggere hverken må forlade eller gå ind i områder, som er særligt ramt af coronavirus.

Det skriver nyhedsbureauet AFP sent lørdag aften.

Det sker, efter at to mennesker er døde i landet som følge af det nye virus.

Samtidig er det samlede antal smittede i landet steget til 79, lyder det sent lørdag.

Coronavirussets indtog i det nordlige Italien har skabt uro i flere norditalienske byer, hvor folk i forvejen har trukket sig tilbage på opfordring fra flere myndigheder.

Verdenssundhedsorganisation, WHO, har i løbet af de seneste dage meddelt, at det er kritisk at få inddæmmet coronavirusset uden for Kina.

/ritzau/