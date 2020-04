Italien melder om færre coronadødsfald men flere nye smittede

Mens dødstallet falder i Italien, har myndighederne konstateret en stigning i antallet af nye smittetilfælde.

Italien har i det seneste døgn registreret 525 nye coronarelaterede dødsfald.

Det oplyser italienske sundhedsmyndigheder torsdag aften.

Onsdag var der 578 registrerede coronadødsfald i Italien, og dagen inden var det 602.

Mens dødstallet er faldende i Italien, har myndighederne konstateret en stigning i antallet af nye smittetilfælde.

I det seneste døgn er der kommet 3786 flere bekræftede tilfælde af coronasmitte. Dagen inden var tallet 2667.

Af de smittede er 2936 indlagt på en af Italiens intensivafdelinger. Det er et fald i forhold til onsdag, hvor det var 3079.

I alt er 22.170 mennesker, som var smittet med coronavirus, døde i Italien, siden smitten første gang blev konstateret i det sydeuropæiske land i februar.

Italien er det værst ramte land i Europa målt på dødstal. På verdensplan har USA flere coronadødsfald, nemlig 31.590, viser en opgørelse fra Johns Hopkins University.

Lige knap 169.000 mennesker er eller har været bekræftet smittet i Italien. Af dem er lidt over 40.000 meldt raske igen.

Det er lidt over en måned siden, at Italiens premierminister, Giuseppe Conte, meddelte, at regeringen havde besluttet at lukke Italien ned.

Det betød, at større forsamlinger blev forbudt, ligesom det ikke var tilladt at bevæge sig rundt i landet, medmindre det var strengt nødvendigt. Skoleelever blev sendt hjem, og mange arbejdspladser lukkede eller kørte på lavere blus.

Nedlukningen ventes at medføre, at det italienske budgetunderskud i år vil være tæt på 10 procent af landet bruttonationalprodukt (bnp). Det siger en højtstående regeringskilde til nyhedsbureauet Reuters.

Regeringen indledte året med et mål om 2,2 procent underskud på budgettet, men de planer er blæst omkuld af coronavirusset.

/ritzau/