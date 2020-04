Italien nærmer sig 200.000 bekræftede smittede i alt

Italien har det laveste antal nye smittede i syv uger. Blandt de knap 27.000 dødsofre er også 150 læger.

Italien har registreret 333 coronarelaterede dødsfald i det seneste døgn. Det meddeler italienske sundhedsmyndigheder mandag.

Dagen inden meldte myndighederne om 260 dødsfald blandt coronasmittede.

I alt er det officielle dødstal i Italien nu oppe på 26.977. Det er det næsthøjeste i verden efter USA.

Blandt de mange dødsofre i Italien er 151 læger, som var smittet med coronavirus og er døde siden februar, hvor smitten bredte sig med eksplosiv hast i Italien.

Det oplyser den lægelige organisation FNOMCeO.

Italienske sundhedsmyndigheder oplyser ligeledes, at der er konstateret 1739 nye smittetilfælde i det seneste døgn. Det er det laveste antal smittede per dag siden 10. marts.

Med den seneste opdatering er Italien tæt på at runde 200.000 bekræftede smittetilfælde. Det er kun overgået af USA og Spanien.

Lidt over halvdelen af dem 105.813 - er såkaldt aktive tilfælde, det vil sige mennesker, der på nuværende tidspunkt bærer på smitten.

En tredjedel - 66.624 - er erklæret raske efter at være blevet smittet.

Knap 1,3 millioner af Italiens befolkning på 60 millioner er blevet testet for coronasmitte.

Premierminister Giuseppe Conte har meddelt, at Italien gradvist vil begynde at genåbne samfundet. Det sker fra mandag i næste uge, hvor italienerne igen vil få lov at gå tur udenfor - for første gang siden 9. marts.

De fleste butikker og andre virksomheder genåbner 18. maj. Restauranter og barer må vente til 1. juni med at invitere gæster indenfor igen, skriver nyhedsbureauet AFP.

/ritzau/Reuters