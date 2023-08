Italien og Tyskland ønsker udsat frist til kupmagere i Niger

Italien og Tyskland har opfordret landene i den vestafrikanske samarbejdsorganisation Ecowas til at udskyde deres frist til kupmagerne i Niger og i stedet søge diplomatiske løsninger.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Den italienske udenrigsminister, Antonio Tajani, siger til den italienske avis La Stampa, at den eneste rigtige løsning er diplomati.

- Der skal findes en løsning, men det er ikke sådan, at der ikke er andre løsninger end krig, siger Antonio Tajani.

Også Tysklands udenrigsministerium ønsker den diplomatiske vej, selv om det støtter Ecowas' tiltag mod Niger.

- Vi støtter Ecowas' forsøg på at mægle og håber, at det vil føre til succes og demokratisk orden i Niger.

De to landes opfordringer kommer, efter at Ecowas gav kupmagerne indtil søndag til at genindsætte den demokratisk valgte præsident Mohamed Bazoum.

Hvis fristen ikke blev overholdt, ville de gennemføre en militær intervention i landet.

Den tyske regering advarer også kupmagerne om, at det vil få hårde konsekvenser, hvis der sker præsident Bazoum noget.

- Vi vil opfatte det som en eskalering. Det samme vil vores afrikanske partnerlande, siger en talsperson for det tyske udenrigsministerium ifølge dpa.

Der er stadig ingen tegn på, at kupmagerne har tænkt sig at genindsætte den demokratisk valgte præsident, og der er nu frygt for krig i området.

Ecowas har endnu ikke afsløret, hvor eller hvornår den militære intervention kan forventes.

Kuppet i Niger er det syvende i det vestlige og nordlige Afrika på tre år.

Torsdag vil landene i Ecowas holde topmøde i Nigerias hovedstad, Abuja, hvor kuppet i Niger er på dagsordenen. Det oplyser Emos Lungu, talsperson for Ecowas, mandag til Reuters.

