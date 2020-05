Italien registrerer stigende antal døde og smittetilfælde

Efter at kurven har peget nedad i en periode, noterede Italien onsdag et tilbageslag i kampen mod coronavirus.

Efter en periode, hvor de daglige dødstal i Italien er faldet, kunne sundhedsmyndighederne onsdag notere et lille tilbageslag i kampen mod coronavirus.

Således er der det seneste døgn registreret 369 dødsfald blandt coronapatienter i Italien.

Det er en stigning i forhold til tirsdag, hvor tallet var 236. Onsdagens opjustering bringer det samlede antal døde op på 29.684, hvilket svarer til 49 dødsfald per 100.000 indbyggere.

Også i antallet af smittetilfælde gik det onsdag den forkerte vej i Italien. Det seneste døgn er 1444 testet positiv for coronavirus mod 1075 tirsdag.

Tirsdag overhalede Storbritannien Italien som det land i Europa, hvor der er registreret flest coronadødsfald.

De britiske myndigheder oplyser onsdag, at der det seneste døgn er registreret yderligere 649 dødsfald blandt coronapatienter.

Dermed er 30.076 bekræftet døde med coronavirus i Storbritannien. Det svarer til 45 dødsfald per 100.000 indbyggere.

Både i Italien og Storbritannien er samfundene efterhånden begyndt at genåbne.

I Italien fik 4,4 millioner italienere allerede mandag mulighed for at vende tilbage til arbejdet, og folk kan atter gå uden for efter i otte uger at have fået besked på at blive inden døre.

Briterne kan også se frem til snart at få mere bevægelsesfrihed. Den britiske regering har dog foreløbig undladt at oplyse om, hvad næste skridt i genåbningen bliver.

Premierminister Boris Johnson sagde på et møde i parlamentet onsdag, at regeringen vil præsentere en plan for genåbningen søndag.

De første lempelser vil ifølge Boris Johnson træde i kraft allerede dagen efter.

/ritzau/