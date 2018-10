Italien sender omstridt budget til Bruxelles

Italiens regering vil nedsætte pensionsalderen og øge dets statslige underskud. Det er stik i mod EU's regler.

Italiens regering har ifølge Reuters underskrevet et omstridt budget for 2019.

I budgettet vil udgifterne til velfærd blive forhøjet, pensionsalderen nedsættes og dets statslige underskud øges stik i mod EU's regler og imod de ønsker, der blevet formuleret af Bruxelles.

Den italienske premierminister, Giuseppe Conte, siger, at budgetforslaget er blevet sendt til EU-Kommissionen i Bruxelles.

- Vi har vedtaget et budget, som overholder vore ønsker, mens de offentlige udgifter holdes under kontrol, siger Conte om udspillet, der skal godkendes i parlamentet inden nytår.

Budgettet, der bliver stærkt kritiseret i EU, omfatter en lempelse af en tidligere pensionsreform, der indebar, at mange italienere skulle blive på arbejdsmarkedet til de var omkring 67 år.

Men nye regler betyder, at en del nu vil kunne på pension flere år tidligere. Denne ændring menes at koste staten over syv milliarder euro - over 52 milliarder kroner.

Fattige, arbejdsløse italienere og pensionister vil kunne hæve op til 780 euro månedligt - over 5800 kroner - for at hjælpe dem ud af fattigdom.

Dertil komme lempelser af reglerne for gæld til skattemyndighederne, hvilket også er en betydelig ny byrde for det offentlige.

På de finansielle markeder reagerede investorerne roligt på budgetudspillet, men de øvrige EU-lande udtrykker dyb bekymring over, at det italienske budgetudspil øger landetes budgetunderskud til 2,4 procent af landets bruttonationalprodukt.

Den italienske økonomiminister, Giovanni Tria, siger, dette budget "vil ikke få Europa til at falde fra hinanden.

/ritzau/Reuters