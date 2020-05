Italien strammer regler for løsladte mafialedere

Regeringen strammer vilkårene for mafiafolk, der er flyttet fra fængsler for at beskytte dem mod coronavirus.

Protester og voldsom kritik har fået Italiens regering til at stramme op på de betingelser, der ligger til grund for løsladelse af mafialedere fra fængsler.

Regeringen har besluttet, at forholdene omkring enhver løsladelse skal gennemgås hver anden uge. Det skal fastslå, om alt er i orden.

Fra slutningen af marts og frem til nu er 376 mafiafolk og narkohandlere blevet overført fra deres fængselsceller til husarrest for at hindre, at de smittes med coronavirus.

Avisen La Repubblica skriver, at dommere i øjeblikket behandler yderligere 456 anmodninger om at sætte fanger i husarrest.

De fanger, der nu er kommet hjem, er blandt andre de berygtede ledere af mafiaen Cosa Nostra, Francesco Bonura og Franco Cataldo.

De er henholdsvis 78 og 85 år.

De var med i en bande, der i 1996 myrdede en teenager, som var søn af en mafiamand, der var gået til politiet.

Liget af teenageren blev opløst i gift.

De og mange andre kom i husarrest efter omfattende uroligheder i fængsler i marts, hvor de indsatte var bange for at blive smittet med coronavirus.

Over 30.000 italienere med coronasmitte er døde, og millioner af italienere har siddet under skrappe udgangsregler.

Imens har de set, at mafialederne er blevet bragt til deres hjem. Det har udløst stor offentlig utilfredshed, og det har fået regeringen til at drøfte sagen igen.

- Ingen skal tro, at de kan drage fordel af sundhedskrisen med coronavirus til at komme ud af fængslet. Nu er der nye regler, og de retter op på tingene, siger justitsminister Alfonso Bonafede ifølge nyhedsbureauet AGI.

Blandt kritikerne af flytningen af de to gamle mænd er anti-mafiadommeren Federico Cafiero De Raho.

Han noterede i torsdags, at Bonura og Cataldo afsonede under strenge isolationsregler for at forebygge, at de kan fortsætte med at lede deres klaner bag tremmer.

Så han forstår ikke argumentet om, at de skal ud af fængslet for at undgå at blive syge.

- Hvis de er i isolation, er det klart, at de ikke kan blive smittet, sagde De Raho.

