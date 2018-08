Italien vil have kollapset bro genopbygget hurtigt

En del af en motorvejsbro i Genova kollapsede tirsdag. Nu undersøges selskabet, der stod for broen.

Firmaet bag motorvejsbroen i Genova, som tirsdag kollapsede med mindst 38 døde til følge, skal øjeblikkeligt påtage sig opgaven med at genopbygge broen.

Autostrade, som driver broen og flere af Italiens andre betalingsveje, skal samtidig selv betale for genopførelsen, der skal ske inden for en begrænset tidshorisont.

Så klar er meldingen fra den italienske transportminister ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Italienske efterforskere er ved at undersøge, om broens kollaps skyldes manglende vedligeholdelse, fejl i designet eller noget tredje.

Den italienske premierminister, Giuseppe Conto, har dog allerede været ude og bebrejde Autostrade.

Nu har de italienske myndigheder torsdag indledt en undersøgelse af selskabet, oplyser ministeriet i en meddelelse.

Autostrade har således fået 15 dage til at bevise, at selskabet har levet op til de kontraktlige forpligtelser for at sikre, at broen fungerede ordentligt, og ulykker blev undgået.

Broen, hvor en del af vejen tirsdag kollapsede, var bygget i 1967. Efter ulykken er det blevet påpeget, at ingeniører havde advaret om en mulig ulykke.

/ritzau/