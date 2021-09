Italienere uden coronapas risikerer bøder på 11.000 kroner

Den italienske regering strammer skruen for italienere uden coronapas.

Et nyt dekret gør, at ansatte i både den offentlige og private sektor ikke må tage på arbejde uden et gyldigt coronapas.

Møder de op uden, kan de blive mødt af bøder på op til 1500 euro (cirka 11.100 danske kroner).

De nye regler stammer fra et dekret, som har været i hænderne på nyhedsbureauet Reuters.

Ansatte, der ikke vil møde op på arbejde med et gyldigt coronapas, kan ikke fyres, men vil blive suspenderet uden løn.

Coronapasset fungerer som en slags dokumentation for, at man ikke udgør en smittefare med coronavirus.

Passet kan for eksempel bestå af dokumentation for, at man er blevet vaccineret mod covid-19, eller at man allerede har været smittet og har overstået infektionen.

Coronapasset kan også være lavet på baggrund af en test, der viser, at man ikke er smittet med coronavirus.

Reglerne træder i kraft den 15. oktober og er det seneste skud på stammen i premierminister Mario Draghis forsøg på at få italienerne til at lade sig vaccinere.

Omtrent 74 procent af den befolkning, der tæller cirka 60 millioner mennesker, har fået første stik med en vaccine. 68 procent er færdigvaccineret.

Den italienske tænketank Gimbe, der overvåger coronaepidemien i Italien, meldte torsdag om, at næsten ingen af de indlagte coronapatienter i landet var vaccineret mod sygdommen.

Flere EU-lande har allerede indført et krav om vaccination for deres sundhedsarbejdere - heriblandt Italien - men støvlelandet er det første land, som har indført et krav om coronapas for ansatte i både den offentlige og private sektor.

