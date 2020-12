Italienerne må ikke rejse på tværs af regioner til jul

Rejser mellem Italiens regioner bliver forbudt i juleferien, og det frarådes at invitere gæster hjem til jul.

Mange italienere får ikke mulighed for at rejse hjem til jul i år, som de plejer.

Det står klart, efter at den italienske regering har annonceret en række nye restriktioner, som skal forhindre en stor stigning i coronasmitten over jul.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Fra 21. december til 6. januar bliver rejser mellem Italiens 20 regioner nemlig forbudt, medmindre man skal på arbejde eller har et helbredsmæssigt ærinde.

Og på juledag, 1. juledag og nytårsdag må italienerne end ikke rejse ud af den by, de bor i.

De regionale styrer i Italien kritiserer den italienske regering for ikke at have konsulteret dem i beslutningen.

Derudover lyder kritikken, at restriktionerne går for hårdt ud over familierne over julen, og at Italiens hårdt ramte virksomheder ikke er blevet kompenseret tilstrækkeligt.

Italiens premierminister, Giuseppe Conte, sagde torsdag på et pressemøde, at de restriktioner, der allerede er sat i værk, viser gode resultater - men juleferien udgør en ny risiko.

- Det er klart, at denne jul bliver anderledes end andre, men den bliver ikke mindre autentisk, sagde han torsdag.

Conte anbefalede samtidig italienerne til ikke at invitere gæster hjem til at fejre julen.

Flere andre restriktioner bliver indført over julen. Blandt andet udvides det nuværende udgangsforbud fra 22 til 05 helt til klokken 07 om morgenen nytårsaften.

Udgangsforbuddet giver desuden ikke tilladelse til, at den traditionelle midnatsmesse kan blive afholdt til juleaften.

Italien var det første land i Vesten, der blev hårdt ramt af coronapandemien i foråret. Siden da er flere end 58.000 registreret døde med corona i landet.

Torsdag slog Italien en ny trist coronarekord, da der blev registreret 993 nye coronadødsfald. Det er det hidtil højeste daglige dødstal i Italien.

Den tidligere rekord var 27. marts under den første bølge af pandemien, da 919 blev registreret døde.

