Italienerne skal blive hjemme i juledagene for at undgå smitte

Efter flere dage med interne uenigheder har Italiens premierminister meldt ud om coronaregler i juleferien.

Italien lukker ned i flere perioder over jul og nytår.

Det siger landets premierminister, Giuseppe Conte, fredag aften.

Nedlukningen skal forhindre en stigning i antallet af smittede med coronavirus.

Under de nye regler skal ikke-essentielle butikker være lukket i perioderne 24.-27. december, 31. december-3. januar og 5.-6. januar.

I de dage vil det kun være tilladt italienerne at forlade hjemmet for at tage på arbejde eller af sundhedsmæssige årsager.

Essentielle butikker er eksempelvis dagligvarebutikker og apoteker.

Butikker er åbne 28.-30 december og 4. januar. Disse dage er det tilladt for borgerne at forlade deres hjem. I løbet af hele juleperioden skal barer og restauranter dog være lukket.

Udmeldingen fra premierminister kommer efter flere dage med ubeslutsomhed og uenigheder i regeringskoalitionen.

På den ene side var der ønsker om en komplet nedlukning, mens der på den anden side var ønske om et mere begrænset indgreb for at hjælpe nødstedte erhverv og i højere grad tillade familier at samles.

/ritzau/Reuters