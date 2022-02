Italiens Australien-ambassadør er død efter fald fra Altan

56-årige Francesca Tardioli mistede livet, da hun faldt ned fra en balkon under et besøg i hjembyen Foligno.

Italiens ambassadør i Australien har mistet livet efter at være faldet ned fra en balkon i hjemlandet.

Det oplyser det italienske nyhedsbureau Ansa søndag.

56-årige Francesca Tardioli var alene hjemme i sit hjem i byen Foligno, da hun lørdag aften faldt ned fra sin altan. Episoden blev meldt til politiet af et familiemedlem, der bor i den samme bygning.

En efterforskning skal nu klarlægge omstændighederne omkring ambassadørens død.

Ifølge italienske medier nåede Francesca Tardioli at være hjembyen Foligno nær Perugia i det centrale Italien et par dage inden sin død.

Hun skulle efter planen være vendt tilbage til Australiens hovedstad, Canberra, om kort tid.

- Med uendelig bedrøvelse begræder vi Francesca Tardiolis død - Italiens ambassadør i Canberra - og vi sørger med hendes kære, skriver Italiens udenrigsministerium på Twitter.

- Vi vil med kærlighed huske hende for hendes professionelle og menneskelige kvaliteter og som en fantastisk diplomat og tjener af staten.

Den italienske ambassade i Canberra kalder på Twitter Tardioli for en "dejlig person".

Hun vil blive husket som et "professionelt forbillede og en fortaler for menneskerettigheder", lyder det videre.

Francesca Tardioli blev udnævnt som Italiens ambassadør i Australien i september 2019. Hun efterlader sig to sønner.

Der er for nuværende ingen meldinger om, hvad der kan have ført til, at hun faldt ud over sin altan.

