Italiens Conte afhøres om rolle under coronavirussets hærgen

Anklagere afhører premierminister om, hvorfor dele af Lombardiet ikke i tide blev erklæret "røde zoner".

Den italienske premierminister, Giuseppe Conte, er fredag blevet afhørt i tre timer om hans håndtering af coronakrisen, bekræfter hans kontor.

Udspørgerne var anklagere fra den norditalienske by Bergamo, hvor mange af de foreløbig 34.000 døde i Italien med coronavirus kom fra.

Bergamo ligger i regionen Lombardiet, som har været meget hårdt ramt af virusset.

Anklagerne i regionen har indledt en efterforskning af, hvorfor to byer ikke blev udpeget som "røde zoner" tidligt i krisen.

Italien er et af de lande i verden, der blev hårdest ramt af coronakrisen. Kun overgået af Storbritannien set i forhold til antallet af indbyggere.

Chefanklageren Maria Cristina Rota og hendes hold forsøger at finde ud af, hvorfor der ikke tidligt skete en grundig nedlukning af byerne Nembro og Alzano i provinsen Bergamo.

Medicinske eksperter siger, at hvis byerne i tide var blevet sat i karantæne, så kunne mange menneskeliv være reddet.

Der er ikke offentliggjort oplysninger om selve afhøringen af Conte fredag.

I modsætningen til de norditalienske anklagere mener Conte ikke, at det var regeringens ansvar at gribe ind. Regionerne har selv haft de fulde rettigheder til at lukke bestemte områder af, da coronavirusset gjorde sin voldsomme entre i slutningen af februar og begyndelsen af marts, hævder han.

- Hvis Lombardiet havde ønsket det, så kunne det have gjort Alzano og Nembro til røde zoner, har han tidligere forklaret.

/ritzau/AFP