Italiens Femstjernebevægelse og Liga fortsætter regering

De to vicepremierministre Luigi Di Maio fra Femstjernebevægelsen og Matteo Salvini fra Ligaen enes om aftale.

De italienske partier Femstjernebevægelse og Ligaen siger i en erklæring, at de er nået til enighed om at fortsætte deres regering. Det sker efter, at forholdet mellem de to partier har været udfordret siden valget til Europa-Parlamentet i slutningen af maj.

Valget vandt Matteo Salvinis parti Ligaen stort.

De to vicepremierministre, Luigi Di Maio fra Femstjernebevægelsen og Matteo Salvini fra Ligaen, nåede tirsdag til en forståelse om at fortsætte deres samarbejde, men det blev først gjort officielt torsdag.

Mandag fik premierminister Giuseppe Conte nok. Han blev i sin tid udpeget som et kompromis mellem lederne af regeringens to partier, der på mange politikområder ligger i hver sin ende af det politiske spektrum.

Conte meddelte, at han var klar til at træde tilbage, hvis ikke skænderierne mellem regeringens to partiledere hørte op.

Ligaen vandt valget til Europa-Parlamentet på sin modstand over for migranter og EU. Femstjernebevægelsen er den største part i regeringen.

/ritzau/Reuters