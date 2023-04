Italiens kystvagt kæmper for at redde 1200 migranter

Italiens kystvagt kæmper mandag for at redde omkring 1200 migranter fordelt på to både i Middelhavet.

800 af dem befinder sig om bord på en overfyldt fiskerbåd omkring 190 kilometer sydøst for byen Siracusa på det sydlige Sicilien.

Aktionen er "kompleks", fordi der er så mange mennesker om bord, lyder det fra kystvagten.

De resterende 400 mennesker befinder sig om bord på et andet fartøj længere sydpå. Det er omkring 274 kilometer sydøst for Capo Passero, der ligger på den sydligste spids af Sicilien.

Telefonlinjen Alarm Phone skriver på Twitter, at personerne om bord er "i panik".

Alarm Phone står bag en tjeneste, hvor migrantbåde i havsnød kan kontakte ngo'en, som så vil alarmere myndigheder.

Søndag skrev tjenesten, at den havde været i kontakt med en kvinde på båden, der var sejlet afsted fra Libyen med 400 mennesker om bord.

Ifølge kvinden er situationen alvorlig.

Kaptajnen er væk, og adskillige mennesker har brug for lægehjælp. Herunder et barn, en gravid kvinde og en person med et fysisk handicap.

Der er i forvejen blevet reddet omkring 2000 migranter i løbet af weekenden.

Migranterne har nået de italienske kyster, særligt øen Lampedusa, i de seneste dage efter at være rejst over havet i usikre både fra Nordafrika.

Søndag lød det fra den tyske nødhjælpsgruppe ResQship, at mindst to migranter var døde, mens 20 savnedes, efter at en båd sank natten til søndag. Den var på vej fra Tunesien.

Ifølge data fra det italienske indenrigsministerium er der siden begyndelsen af året kommet over 14.000 migranter til Italien.

Det er mange flere end i samme periode sidste år. Der var det 5300, mens tallet lå på 4300 i 2021.

Ifølge Den Internationale Organisation for Migration (IOM) er der i 2023 foreløbigt over 440 døde eller savnede migranter i den centrale del af Middelhavet.

Hvor det tidligere var Libyen, der var afgangsland for de fleste af de migranter, der flygter fra konflikt og fattigdom i Afrika og Mellemøsten, er det nu blevet Tunesien, som de fleste forsøger at nå til Europa fra.

Langt de fleste af dem sætter kurs mod Italien.

Den italienske premierminister, Giorgia Meloni, advarede fredag om, at antallet af migranter, der søger mod Europa, vil stige markant, hvis der ikke sikres finansiel stabilitet i Tunesien.

Den tunesiske udenrigsminister, Nabil Ammar, sagde i sidste uge, at Tunesien har brug for hjælp i form af penge og udstyr, så landet bedre kan sikre sine grænser.

