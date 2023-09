Italiens Meloni er skuffet over indsats mod migrantstrøm

Italiens premierminister, Giorgia Meloni, har indrømmet, at hun havde håbet på, at hendes højreorienterede regering havde fået mere kontrol over den irregulære tilstrømning af migranter til Italien, end det er tilfældet.

- Det er klart, at vi håbede på, at vi ville klare os bedre på det område, hvor vi har arbejdet så hårdt, siger hun i et interview med tv-stationen TG1.

- Resultaterne er ikke det, som vi havde håbet på. Det er i sandhed meget komplicerede problemer, men jeg tror, at vi finder ud af at få dem løst.

Meloni har lovet, at hendes regering vil reduceret antallet af migranter, som ankommer til Italien over Middelhavet.

Der er imidlertid registreret over 130.000 ankomster i år - dobbelt så mange som i samme periode i 2022.

Da over 8500 migranter kom til den lille ø Lampedusa på blot tre dage tidligere i september, har Meloni anmodet EU om hjælp, og der er blandt andet iværksat en ny indsats mod menneskesmuglere i Tunesien.

Men spændinger tager til både i den italienske koalitionsregering og mellem Italien og andre EU-lande.

En ordstrid mellem Italien og Tyskland om indvandringspolitik i EU blev søndag skærpet vedrørende private tyske hjælpeorganisationers indsats i Middelhavet.

Italienerne mener, at hjælp til migranter på italiensk jord er indblanding i landets interne anliggender.

Den italienske forsvarsminister, Guido Crosetto, der ligesom Meloni tilhører partiet Italiens Brødre på den ydre højrefløj, kritiserer søndag Tyskland for at støtte nødhjælpsorganisationer, som hjælper migranter.

Han siger til avisen La Stampa, at "Tyskland er ved at komme i problemer" med Italien, "som landet teoretisk set er på god fod med".

Det tyske udenrigsministerium sagde fredag, at den støtte, som forbundsregeringen giver til private hjælpeorganisationer som SOS Humanity, der hjælper nødstedte migranter i Middelhavet, er besluttet af det tyske parlament.

Tyskland har tidligere nægtet at tage imod migranter, som opholder sig i Italien, hvilket er "et signal" til den italienske regering.

Signalet er en henvisning til en europæisk solidaritetsplan, som har til formål at mindske presset på EU-lande med ydre grænser eller havne, som ofte er de steder, som migranter ankommer til.

Ifølge Tyskland skyldes beslutningen om ikke at tage imod migranter fra Italien, at italienerne ikke lever op til deres forpligtelser i solidaritetsplanen.

