Italiens præsident overvejer midlertidig regering midt i uro

Præsident Sergio Mattarella overvejer tidligere IMF-chef som midlertidig regeringsleder efter kollaps søndag

Politisk og konstitutionel tumult efter valget 4. marts i Italien gør, at landets præsident, Sergio Mattarella, nu overvejer at udpege den tidligere chef i Den Internationale Valutafond (IMF) Carlo Cottarelli til at stå i spidsen for en midlertidig regering.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Søndag opgav Giuseppe Conte, der er udpeget til at blive Italiens næste premierminister, at danne regering. Det skete efter et møde hos præsidenten.

Der var på forhånd uenighed mellem Conte og præsidenten om Paolo Savona, som Conte ville have som finansminister.

Savona er modstander af euroen og meget kritisk over for Tyskland.

Præsidenten sagde søndag aften, at Italien ikke kan have en finansminister, der vil ud af euroen. Det vil udløse alarm på finansmarkederne, frygter Mattarella.

Men de to umage partier Femstjernebevægelsen og det højreorienterede Lega, som vil danne koalitionsregering, har trods præsidentens modstand fastholdt Savona.

Legas leder, Matteo Salvini, har tidligere talt om, at der måske skal et nyt valg til, hvis præsidenten ikke accepterer ministrene.

- I et demokrati, hvis vi da stadig er i et demokrati, er der kun en ting at gøre. Lad italienerne afgøre det, sagde han ved et møde blandt sine tilhængere, mens mødet mellem Conte og præsidenten var i gang.

Luigi Di Maio, leder af Femstjernebevægelsen, siger, at Mattarellas afvisning af Savona er "uacceptabel".

- Hvorfor stemme, når det er ratingbureauerne, der bestemmer?, siger han med henvisning til de økonomiske institutioner, der giver landes økonomi karakterer.

Luigi Di Mago mener desuden, at præsidenten bør stilles for en rigsret.

- Først en rigsret, så stemmer vi, sagde Di Mago søndag under et interview med radiokanalen Rai 1 ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

