Italiens premierminister træder tilbage tirsdag

Giuseppe Conte håber på fornyet mandat til at danne en regering med bredere opbakning, siger politiske kilder.

Italiens premierminister, Giuseppe Conte, vil tirsdag indgive sin afsked til landets præsident, Sergio Mattarella.

Det meddeler han mandag aften ifølge Reuters.

Conte har indkaldt sin regering til et møde tirsdag morgen klokken 09.00, hvor han vil meddele ministrene sin beslutning, fremgår det af en meddelelse fra hans kontor.

Politiske kilder siger til Reuters, at Conte håber, at præsidenten vil give ham et fornyet mandat til at danne en ny regering, der har bredere opbakning i parlamentet.

Premierministeren mistede sit flertal i parlamentet, da den mindre regeringspartner Italia Viva trak sig fra regeringen efter en strid om håndtering af coronakrisen.

/ritzau/