Italiens regering åbner pengepungen med ny finanslov

Planlagt finanslov kan bringe Italien på kollisionskurs med EU, der kræver reduktion af landets statsgæld.

Italiens nye regering har foreslået en finanslov for 2019, der vil gøre budgetunderskuddet tre gange større, end det den tidligere regering planlagde.

Det kan føre til et sammenstød med EU-Kommissionen og finansmarkederne.

Blandt alle EU's medlemslande har Italien den største gæld. Den ligger på 130 procent af landets bruttonationalprodukt.

Regeringen i Rom er under pres fra EU-Kommissionen. Den vil have Italien til at bremse udgifterne. I modsat fald frygter man, at det kan udløse en gældskrise i et af de vigtigste lande i eurozonen.

Regeringen i Rom består af to uortodokse partier, der både søger skattelettelser og flere penge til sociale reformer. Det vil ifølge planen øge underskuddet på finansloven til 2,4 procent over de næste tre år.

Den tidligere regerings forlag til budgettet ville holde underskuddet på minus 0,8 procent.

Regeringens planlagte underskud er et nederlag for finansminister Giovanni Tria. Han tilhører ingen af de to partier i regeringen, og han havde håbet at holde underskuddet på 1,6 procent.

Det ville give Italien en mulighed for at leve op til EU's krav om at reducere statsgælden.

/ritzau/Reuters