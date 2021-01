Italiens regering overlever tillidsafstemning

Italiens premierminister, Giuseppe Conte, kan fortsætte, efter at han vandt tillidsafstemning nummer to.

Italiens premierminister, Giuseppe Conte, har tirsdag aften vundet en tillidsafstemning i det italienske Senat.

Han fik dog ikke et flertal af senatorerne med sig, men han overlevede alligevel, fordi flere afstod fra at stemme.

Mandag klarede Conte og hans regering sig igennem afstemningen i det italienske underhus, Deputeretkammeret. Her stemte 321 for og 259 imod regeringen.

Conte skulle have grønt lys fra begge kamre i parlamentet i Rom, hvis han og den øvrige regering skulle gøre sig håb om at kunne fortsætte.

Premierministeren står svagere i Senatet, så det var på forhånd ventet, at det ville blive en større udfordring for ham også at vinde denne afstemning.

