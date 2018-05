Italiens regeringspartier offentliggør ministernavne

Femstjernebevægelsen og Ligaen fremlægger regeringsplan for præsident Sergio Mattarella.

Italiens to største partier, Femstjernebevægelsen og Ligaen, vil mandag eftermiddag orientere landets præsident om den kommende regering, meddeler de i en erklæring.

De to partier nåede søndag til enighed om, hvem der skal være Italiens nye premierminister, samt om hvem der bliver ministre i den kommende regering.

Femstjernebevægelsen møder præsidenten klokken 17.30. Ligaen møder ham en halv time senere.

Ved mødet med præsidenten vil de forsøge at få hans opbakning til deres foreslåede premierminister.

- Det bliver hverken mig eller (Femstjernebevægelsens leder Luigi) Di Maio, som bliver premierminister, siger Ligaens partileder, Matteo Salvini, ifølge avisen Corriere della Sera.

- Det bliver et navn, der tilfredsstiller både os og dem, tilføjer han.

- Vi håber, at ingen nedlægger veto mod et valg, der repræsenterer, hvad flertallet af italienerne vil, tilføjer han ifølge avisen La Repubblica og nyhedsbureauet Ansa.

Italien har endnu ikke en regering på plads efter valget den 4. marts.

Men fredag bekræftede højrefløjspartiet Ligaen og protestpartiet Femstjernebevægelsen, at de var nået til enighed om et regeringsgrundlag.

Disse to partier fik størst opbakning ved valget for over to måneder siden.

91 procent af medlemmerne af Ligaen har stemt for forslaget om en regeringskoalition med Femstjernebevægelsen. Det oplyste Ligaen søndag aften.

Femstjernebevægelsens medlemmer stemte om aftalen fredag og sagde ligeledes ja til den.

