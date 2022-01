Italiensk krise om valg af præsident nærmer sig løsning

Kilde siger at premierminister Mario Draghi har bedt præsident Sergio Mattarella om at blive endnu en periode.

Italiens regerende partier er blevet enige om at bede præsident Sergio Mattarella om at blive som præsident endnu en periode.

Det oplyser lederen for det venstreorienterede parti Leu, Roberto Speranza.

Det sker, efter det er mislykkedes de politiske partier i Italiens underhus at finde en kompromiskandidat, de fleste kan støtte.

En kilde siger, at premierminister Mario Draghi har bedt Mattarella om at fortsætte "for landets bedste".

Mattarellas kontor har endnu ikke kommenteret sagen.

/ritzau/Reuters