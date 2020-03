Italiensk læge beretter om krigslignende hospitalstilstande

En læge i byen Bergamo fortæller om hårde prioriteringer af, hvem der skal behandles for coronavirussmitte.

Over 460 mennesker i Italien har mistet livet som følge af det smitsomme coronavirus.

I Bergamo i den nordlige del af landet er situationen kritisk. Det fortæller Christian Salaroli, der er anæstesilæge på hospitalet Papa Giovanni XXIII i byen.

- Vi må prioritere, hvem vi skal behandle, og hvem vi ikke skal behandle, ud fra alder og helbred. Det er som i krig. Folk er nødt til at holde sig hjemme, siger han til den italienske avis Corriere delle Sera.

Christian Salaroli beskriver en situation, der er så kritisk, at han og kollegerne må sortere i de patienter, som kan og ikke kan tåle mekanisk genoplivning - intubation.

Den italienske anæstesilægeforening Siaarti vurderer, at det kan blive nødvendigt at indføre en aldersgrænse på indlæggelser på intensivafdelinger, og at de patienter med størst chance for at overleve skal prioriteres.

Det skriver avisen Aftenposten.

Hospitalerne i Norditalien begynder allerede at blive fyldte, og prognoser fra professor Giancomo Grasselli fra et hospital i Milano viser, at Italien kan forvente 3000 intensivpatienter om et par uger.

- Dette kan blive en katastrofe, sagde professoren, da han mandag talte via en videolink til sundhedsmyndighederne i Norge.

Det skriver NRK.

Italiens premierminister, Giuseppe Conte, varslede mandag aften, at der fra tirsdag morgen vil gælde karantæneregler for hele landet.

Det betyder blandt andet, at italienere skal kunne dokumentere, at de har en god grund til at rejse uden for de områder, hvor de bor.

I en tv-transmitteret tale mandag aften bad Conte også italienerne om at holde sig hjemme og aflyse offentlige sammenkomster.

Desuden indstilles al italiensk sport, herunder topfodbold.

Og alle skoler og universiteter vil holde lukket frem til den 3. april.

I Italien er 9172 personer registreret smittet med coronavirus, mens 463 har mistet livet. 724 personer er erklæret raske igen efter at have været smittet.

/ritzau/NTB