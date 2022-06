Italiensk læge dømt for uforsvarlig operation i Sverige

En italiensk kirurg er blevet dømt i Sverige for at have indopereret et kunstigt luftrør på en kvinde med alvorlige komplikationer til følge.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Lægen, Paolo Macchiarini, var tiltalt for grov vold efter at have udført i alt tre implantatoperationer på henholdsvis to mænd og en kvinde.

Første operation foretog Macchiarini i 2011. Her blev kirurgen hyldet, efter han hævdede som den første i verden at have indopereret kunstige luftrør med stamceller.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han var på det tidspunkt ansat på det medicinske universitet i Stockholm, Karolinska Institutet.

Operationerne blev set som et gennembrud på området. Men efterfølgende er Paolo Macchiarini blevet mødt af anklager om, at de tre patienter fik svære skader som følge af operationerne.

Byretten i Solna vurderer nu, at indgrebene ikke var i overensstemmelse med videnskab og dokumenteret erfaring.

De første to operationer er han dog blevet frifundet for.

Retten vurderer nemlig, at operationerne var forsvarlige af hensyn til patienternes tilstand, og at Macchiarini handlede akut.

Men derefter skulle han ikke have foretaget flere, mener retten, og han dømmes derfor for den tredje operation, som blev foretaget på en ung tyrkisk kvinde.

- I betragtning af, hvad han der vidste om, hvordan det var gået med de to første patienter, stod udbyttet af operationen ikke i forhold til de risici, der var. Det var ikke forsvarligt, siger Ewa Lindbäck, en af dommerne i sagen.

Tiltalen lød på grov vold, men byretten har bestemt, at der i stedet var tale om såkaldt uagtsom legemsbeskadigelse.

Det skyldes, at kirurgen ifølge retten ikke havde til hensigt at skade patienterne.

Både de to mænd og kvinden er døde, men det er ikke bekræftet, at det er sket som følge af indgrebene.

Macchiarini har fået en betinget dom, hvilket i Sverige betyder, at der ikke laves en strafudmåling. Han får en prøvetid på to år. Hvis han begår ny kriminalitet i den periode, skal det vurderes, hvordan han skal straffes.

Sammen med sin advokat vil Paolo Macchiarini nu tage stilling til, om han vil anke dommen.

/ritzau/TT