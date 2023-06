Italiensk læge fængsles for uforsvarlige operationer i Sverige

En italiensk kirurg er onsdag blevet idømt to et halvt års fængsel j Sverige for at have udført tre uforsvarlige operationer for over ti år siden.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Kirurgen, Paolo Macchiarini, straffes for at have indopereret kunstige luftrør på tre patienter. Alle tre døde efterfølgende.

Første operation foretog Macchiarini i 2011.

Her blev han hyldet, efter han hævdede som den første i verden at have indopereret kunstige luftrør med stamceller. Han var på det tidspunkt ansat på det medicinske universitet i Stockholm, Karolinska Institutet.

Operationerne blev set som et gennembrud på området.

Efterfølgende blev Paolo Macchiarini dog mødt af anklager om, at de tre patienter fik svære skader som følge af operationerne.

Sidste år blev han dømt for ét tilfælde af legemsbeskadigelse i forbindelse med en af operationerne. Han blev frifundet for de to andre operationer, blandt andet fordi han ifølge retten handlede akut.

Svea hovrätt, der er en appeldomstol i Stockholm, har nu også taget stilling til sagen. Den er kommet frem til en anden afgørelse.

Macchiarini er således blevet dømt for tre tilfælde af grov vold. Og så er han altså blevet idømt to et halvt års fængsel.

Sidste år fik han en betinget dom. Det betyder i Sverige, at der ikke laves en strafudmåling. Man får i stedet en prøvetid på to år.

Svea hovrätt er onsdag kommet frem til, at der ikke var tale om nødsituationer, da kirurgen opererede en 30-årig og en 36-årig mand.

Der var tale om en nødsituation, da han opererede en ung kvinde fra Tyrkiet. Men alligevel var indgrebet uforsvarligt, lyder afgørelsen.

- Vi har vurderet, at mulighederne for at bruge den særlige nødbestemmelse til at foretage uprøvede indgreb på mennesker i strid med reglerne skal være meget begrænsede, lyder det fra rettens formand.

