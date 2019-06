Italiensk mafiaboss stukket af fra fængsel i Uruguay

Efter mere end 20 år på flugt skulle en mafialeder udleveres til Italien, men nu er han flygtet igen.

En italiensk mafiaboss, der har siddet fængslet i Uruguay siden 2017, er stukket af fra fængslet i hovedstaden Montevideo.

Det oplyser Uruguays indenrigsministerium mandag.

Rocco Morabito og tre medfanger "flygtede gennem et hul i bygningens tag" søndag. De fortsatte videre til en nærliggende gård, som de plyndrede og siden forsvandt.

Morabito, der har tilnavnet "kokainkongen fra Milano", er medlem af den syditalienske mafia Ndrangheta.

Organisationen menes at være det største forbrydersyndikat i Italien og en af Europas største importører af kokain fra Sydamerika.

Den 52-årige mafialeder er i sit fravær idømt over 30 års fængsel for narkosmugling og andre grove forbrydelser.

Han var en af Italiens mest eftersøgte mafiafolk, da han for to år siden blev anholdt i Uruguay, efter at han har været på flugt i over 20 år.

Siden da har han ventet på at blive udleveret til Italien, som vil retsforfølge ham.

Italiens indenrigsminister, Matteo Salvini, betegner det som "foruroligende og alvorligt", at mafiabossen havde held til at stikke af fra fængslet i Uruguay.

- Jeg lover to ting: for det første at kaste lys over flugten og bede om en omgående forklaring fra regeringen i Montevideo. For det andet at vi fortsat vil jagte Morabito, hvor end han er, og sende ham i fængsel, som han har fortjent.

