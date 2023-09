Italiensk nyhedsbureau: Notorisk Cosa Nostra-mafiaboss er død

Mafiabossen over alle mafiabosser, sicilianske Matteo Messina Denaro, meldes natten til mandag død af det italienske nyhedsbureau Ansa, efter at han blev anholdt og indlagt på hospitalet tidligere på året.

Den 61-årige sicilianer, også kendt som Diabolik og Ham den Tynde, havde kræft i tyktarmen og søgte tidligere på året lægehjælp ved en klinik i Palermo, mens han var på flugt fra politiet - en beslutning, der satte ham i myndighedernes søgelys og førte til hans anholdelse.

Messina Denaro var en af de mest koldblodige gangsterledere i Cosa Nostra, den kriminelle organisation som gav inspiration til de succesfulde "Godfather"-film.

Han blev dømt for at være indblandet i drabet på Giovanni Falcone, en dommer, der var modstander af den italienske mafia, i 1992 og en række dødbringende bombeaktioner i Rom, Firenze og Milano året efter.

Han har seks livstidsdomme på straffeattesten. Én af dem er for at bortføre og senere dræbe en 12-årig dreng, hvis ene forælder var et vidne i Giovanni Falcone-sagen.

Han har siden været på flugt fra politiet, indtil han blev anholdt tidligere på året.

Messina Denaro blev anholdt, mens han befandt sig inde i en klinik i Palermo. Her var han i terapeutisk behandling, sagde politiets leder for særlige operationer Pasquale Angelosanto efterfølgende i en erklæring på video.

Det eneste kendte foto af Denaro, man havde dengang, stammer fra begyndelsen af 1990'erne.

Politiet var derfor nødt til at lave et simuleret billede af ham på computer, som har været brugt under de mange år, hvor man har jagtet ham.

I 2015 opdagede politiet, at han kommunikerede med sine nærmeste sammensvorne via det såkaldte pizzini-system med små foldede papirbeskeder, der blev gemt under en sten på en gård på Sicilien.

Han skal engang ifølge nyhedsbureauet AFP have pralet med, at han ville være i stand til at fylde en hel kirkegård med de folk, som han har myrdet.

