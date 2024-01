Italiensk parlamentariker efterforskes efter nytårsgæst blev skudt

En af Italiens premierminister Giorgia Melonis partifæller, Emanuele Pozzolo, er blevet midtpunkt i en kriminalefterforskning, efter at en gæst til en nytårsfest i Rosazza blev ramt af et skud fra en pistol, som Pozzolo havde med.

Det oplyser politiet i den nærliggende by Biella.

Hændelsen skulle have fundet sted til en nytårsfest i Rosazza, som ligger i den nordlige del af provinsen Torino.

Gæsten blev kun lettere såret.

Artiklen fortsætter under annoncen

Politiet efterforsker Pozzolo for at være den, som har skudt gæsten. Han efterforskes også for sigtelser om farlig skudafgivelse og for at ikke at have holdt godt nok øje med sit våben.

Pozzolo har nægtet, at det skulle have været ham, som affyrede våbnet.

Pozzolo og Meloni er medlemmer af partiet Italiens Brødre.

/ritzau/Reuters