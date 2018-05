Italiensk parti forsvarer nomineret regeringschef i cv-strid

Femstjernebevægelsen forsvarer Giuseppe Conte, som muligvis har pralet med udlandsmeritter på cv.

Giuseppe Conte, som er nomineret til at blive Italiens næste regeringschef, er allerede kommet i modvind, før han har åbnet munden i offentligheden.

Den amerikanske avis New York Times har talt med en talsmand for New York University (NYU), og denne siger, at Contes navn ikke optræder som tidligere studerende eller ansat.

Af Contes cv, der ligger på den italienske advokatforenings hjemmeside, fremgår det, at universitetsunderviseren har studeret på NYU, skriver nyhedsbureauet Ansa.

Femstjernebevægelsen forsvarer Conte, der er ansat på et universitet i Firenze. Han underviser i jura.

I en meddelelse skriver partiet, at Conte aldrig har "pralet af grader" i udlandet. Men han har "opholdt sig i udlandet for at studere, blive klogere og perfektionere sit engelsk med hensyn til jura".

Talsmanden for universitetet i New York kan ikke udelukke, at Conte måske har deltaget i et kort kursus på stedet. Det fremgår dog ikke af arkiverne på læreanstalten.

Den italienske præsident, Sergio Mattarella, overvejer fortsat, om han skal acceptere den nominerede fra Femstjernebevægelsen og Ligaen, der er gået sammen om at danne regering efter valget 4. marts.

Præsidenten mødes tirsdag med underhusets formand og senatsformanden.

