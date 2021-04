Italiensk politi anholder formodet medskyldig bag Nice-angreb

En 28-årig albaner, som menes at have skaffet våben til et lastbilangreb i Nice i 2016, er anholdt i Italien.

Italiensk politi har anholdt en formodet medskyldig bag et angreb i den sydfranske by Nice i 2016, hvor 86 mennesker blev dræbt.

Det rapporterer flere medier onsdag.

Den mistænkte er identificeret som den 28-årige Endri E fra Albanien.

Han menes at have skaffet våben til den tunesiskfødte Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, der den 14. juli - på Frankrigs nationaldag, Bastilledagen - i 2016 kørte en lastbil ind i folkemængden på promenaden i Nice.

Politiet anholdt den 28-årige albaner i den italienske by Sparanise nær Napoli. Frankrig havde udstedt en europæiske arrestordre på ham, skriver de italienske nyhedsbureauer AGI og Ansa.

/ritzau/AFP