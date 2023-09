Italiensk politiks brandslukker er død

Italiens tidligere præsident Giorgio Napolitano er død, 98 år. Det meddeler premierminister Giorgia Melonis kontor fredag ifølge Reuters.

Napolitano blev præsident i 2006 og blev siden genvalgt til endnu en syvårig periode i 2013, noget der ikke tidligere var sket i Italien.

Men to år senere gik han af med henvisning til sin høje alder. Han var på det tidspunkt 89 år.

Italiens præsidenter har for det meste haft ceremonielle roller. De klipper snore, holder taler og godkender nye regeringer.

Men Giorgio Napolitano, der også gik under navnet "Kong Giorgio", indtog en ledende rolle i at få styret sit land gennem den gældskrise, Italien oplevede i 2011.

En del italienere mener, at han har æren for at have reddet landet fra økonomisk kollaps. Andre mener, at han gik langt ud over sit mandat.

Med en økonomi i ruiner trådte den flamboyante premierminister Silvio Berlusconi i november 2011 tilbage som regeringsleder i Italien på grund af en strid om nedskæringer.

Pludselig sad præsident Napolitano med ansvaret for at få en ny regering på benene. Hidtil havde hans post været uden reel indflydelse. Nu måtte han redde landet.

Napolitano udpegede økonomen Mario Monti til regeringsleder, og den såkaldte teknokratregering var født.

To år senere brød han endnu et politisk dødvande, da han indsatte en storkoalition under ledelse af centrum-venstre politikeren Enrico Letta.

Det blev en travl tid med flere kollapsede regeringer. Hver gang var det Napolitanos pligt at finde en ny regeringsleder.

Tjansen som brandslukker gjorde ham så populær, at han ved sin periodes udgang i 2013 blev den første præsident til at forlænge sin embedsperiode. Det skete på opfordring fra et - næsten - samlet parlament.

Det var dog en stakket frist. I januar 2015 trådte den landsfaderlige, men aldrende Napolitano tilbage og lod landets politiske system stå på egne ben.

Giorgio Napolitano blev første gang valgt ind i parlamentets underhus i 1953 for kommunisterne. Siden har han siddet i Europa-Parlamentet og været både indenrigsminister og formand for Underhuset i Rom.

/ritzau/