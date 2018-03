Italiensk præsident kan vælge fem scenarier efter mudret protestvalg

Det italienske valgs vindere vil regere, men mangler de afgørende mandater, så præsident Mattarella står med den svære opgave at finde ud af, hvem der kan regere. Foreløbig er der fem scenarier

De sociale medier i Italien flød i går over med ironiske bemærkninger til den situation, som landets præsident, Sergio Mattarella, nu befinder sig i.

Det er ham, der skal forsøge at finde en vej gennem det mildest talt udfordrende valgresultat efter søndagens valg, hvor to partier mener, at de har retten til at komme til fadet, men ikke har flertal.

”Godt jeg ikke er Mattarella”, hed det i mange tweets igennem dagen.