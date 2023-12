Italiensk senator: Børn bør være topprioritet for unge kvinder

Den vigtigste ambition for unge italienske kvinder bør være at føde børn.

Det mener senator Lavinia Mennuni fra det højreorienterede parti Italiens Brødre, som landets premierminister, Giorgia Meloni, står i spidsen for.

Italiens Brødre har gjort det til en prioritet at få vendt Italiens faldende fødselsrate.

Det skriver Reuters.

- Min mor plejede altid at sige til mig: Husk altid, at du har muligheden for at gøre, hvad du vil.

- Men du må aldrig glemme, at din vigtigste ambition må være selv at blive mor, har Lavinia Mennuni sagt i talkshow på tv-kanalen La7 ifølge nyhedsbureauet.

Her lød det også fra senatoren, at italienske og vatikanske institutioner er nødt til at gøre moderskabet "cool" igen og opmuntre unge mennesker til at gifte sig tidligt og stifte familie.

- Der er et behov, lad os sige en mission. For jeg synes, det er en smuk ting for kvinder at bringe børn til verden, som vil være fremtidens borgere, fremtidens italienere, sagde senatoren.

Hendes udtalelser har dog også mødt kritik.

Senator Raffaelle Paita fra det midtersøgende Italia Viva-parti har sagt, at sådanne kommentarer viser "en pinlig tilbageståenhed".

Derudover lider Italiens Brødre af "middelaldernostalgi". Det skriver Torinos borgmester, Chiara Appendino, fra Femstjernebevægelsen, der læner mod venstre, på det sociale medie X, skriver Reuters.

Giorgia Meloni fra Italiens indtog premierministerposten i oktober 2022.

Da hun satte sig for den parlamentariske bordende i Rom, svor Meloni at forsvare traditionelle kristne værdier og fordømme, hvad hun kaldte "kønsideologi" og "LGBT-lobbyen".

Tidligere har regeringen hævdet at beskytte "traditionelle familieværdier" ved at have begrænset forældrerettigheder for homoseksuelle par.

