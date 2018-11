Italiensk stjernekok kæmper mod madspild og bespiser fattige

Massimo Bottura er indehaver af verdens bedste restaurant, men åbner også suppekøkkener, hvor maden laves på fødevarer, der ellers bliver smidt ud

Han er en af tidens superkokke. Hans restaurant, Osteria Francescana, i norditalienske Modena har tre Michelin-stjerner, er to gange kåret til verdens bedste, og nu åbner han konstant nye steder kloden rundt, men af en helt anden slags.

Massimo Bottura, feteret italiensk mad-geni, har kastet sig selv og sin prestige ind i kampen mod madspild og laver suppekøkkener, hvor der serveres god mad lavet af fødevarer, som ellers var blevet smidt ud.

Det første, Refettorio Ambrosiano, åbnede i 2016 i Milano i et forfaldent og forladt teater. Det blev renoveret, udsmykket med masser af kunst og satte på alle måder en ny standard for suppekøkkener. En stribe stjernekokke fra hele kloden, deriblandt René Redzepi fra danske Noma, var i begyndelsen med i køkkenet og hjalp Bottura med at kreere menuer. Kunsten er at lave lækker mad ud af dét, som er samlet ind samme dag.

Den 56-årige Bottura grundlagde for to år siden sammen med sin hustru, Lara Gilmore, organisationen Food for Soul, som siden har åbnet suppekøkkener i Rio de Janeiro, London og senest i marts i Paris i krypten under La Madeleine-kirken. Også i Frankrig har han fået hjælp af andre store kokkenavne som Alain Ducasse, og den irske rockgruppe U2 med forsanger Bono lagde vejen forbi i september og gav et nummer for gæsterne. Kokke fra hele verden kommer på skift til Paris for at stå for køkkenet, der hver dag producerer måltider af høj kvalitet.