Italiensk uenighed kan bane vej for nyvalg og Salvini-sejr

Femstjernebevægelsen vil have forsikring fra Demokratisk Parti om, at Giuseppe Conte skal være regeringsleder.

De politiske forhandlinger om at danne en ny koalitionsregering i Italien ser tirsdag ud til at have ramt en mur.

I hvert fald har Femstjernebevægelsen truet med at afbryde forhandlingerne med Demokratisk Parti (PD), hvis ikke PD offentligt meddeler, at premierminister Giuseppe Conte også fremover bliver regeringsleder.

De to partier er i forhandlinger om at forme en ny regering.

Lykkes det, vil det forhindre et nyvalg i Italien. Det vil samtidig holde den højreorienterede Matteo Salvini fra det politiske fad.

Femstjernebevægelsen og PD holdt et fire timer langt møde mandag.

Partierne gjorde dog ikke nogen særlige fremskridt. Femstjernebevægelsen siger, at det ikke vender tilbage til forhandlingsbordet, medmindre PD lover at pege på Conte som premierminister.

Men også i forhold til andre ministerroller er der angiveligt uenighed.

En talsmand fra PD siger, at forhandlingerne risikerer at bryde sammen, fordi Femstjernebevægelsens leder, Luigi Di Maio, forlanger posten som både indenrigsminister og vicepremierminister.

Kilder fra Femstjernebevægelsen siger dog ifølge nyhedsbureauet Reuters, at Luigi Di Maio ikke har gjort krav på indenrigsministerposten.

Matteo Salvini, leder af partiet Lega, er nuværende indenrigsminister og vicepremierminister. Han har med sin populære, hårde indvandringspolitik sikret stor opbakning. Han spås derfor en sejr ved et eventuelt nyvalg.

Femstjernebevægelsen og PD skal onsdag melde tilbage til præsident Sergio Mattarella. Hvis ikke de er nået til enighed, ventes Mattarella at udpege et forretningsministerium og udskrive nyvalg.

