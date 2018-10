Italienske Conte forsvarer næste års kritiserede budget

Italien har sendt et brev til EU-Kommissionen med en forklaring på næste års budget, der har mødt kritik.

Italiens premierminister, Giuseppe Conte, forsvarer det budget, som landet har lagt for næste år. Budgettet er mødt af kritiske røster i EU.

Ifølge Conte har tidligere fejlslagne forsøg på at sætte gang i økonomien vist, at der er behov for en ny tilgang. Det skriver Reuters.

Ved en pressekonference mandag sagde Conte, at han ønskede en konstruktiv dialog med EU-Kommissionen om det kritiserede budget.

Conte vurderer, at der vil være vækst i Italiens økonomi, så snart regeringens reformer er implementeret.

Forslaget fra regeringen i Italien har et estimeret budgetunderskud på 2,4 procent af landets bruttonationalprodukt (bnp).

Bnp er en opgørelse af værdien af alle de varer og serviceydelser, der bliver solgt, minus værdien af de råvarer, der er blevet brugt til at producere dem.

Premierministeren understreger, at næste års underskud ikke vil overstige 2,4 procent af bnp.

EU-Kommissionen meddeler, at den har modtaget et brev fra den italienske regering, der forklarer næste års budget.

Budgetplanerne er blevet kritiseret af mange EU-ledere og kommissionen for at være ude af tråd med EU-praksis i forhold til budgetter.

En talsmand fra EU-Kommissionen - Schinas Margaritis - siger, at brevet netop er ankommet, og at kommissionen tirsdag vil diskutere, hvad næste skridt er.

