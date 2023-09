Jakob Ellemann-Jensen: Beslutningen om Vestager er ikke truffet endnu

Der er endnu ikke truffet nogen beslutninger i forhold til Margrethe Vestagers kandidatur som chef for Den Europæiske Investeringsbank.

Det fortæller økonomiminister Jakob Ellemann-Jensen (V) til Ritzau.

- Der er ikke så meget nyt hernedefra. Både Vestager og jeg har haft god mulighed for at tale med kolleger fra hele Europa og selvfølgelig promovere hendes kandidatur.

- Når det kommer til selve processen, er der ikke truffet nogen beslutninger. Der er stadig fem kandidater i spil.

Økonomiminister Jakob Ellemann-Jensen (V) har fredag og lørdag været til ministermøde i Spanien, som har formandskabet for EU.

Margrethe Vestager tog med for at kæmpe om posten som den næste chef for Den Europæiske Investeringsbank.

- Jeg håber, at det lykkes for Margrethe Vestager at få den her position. Dels fra et dansk perspektiv, da det er vigtigt for små lande, at der sidder nogen, som forstår vores måde at tænke og agere på.

- Og fordi Vestager deler de kvaliteter, vi deler fra dansk side. En fortsat støtte til Ukraine og et fokus på at nytænke finansieringen af den grønne omstilling, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Vestager har taget orlov fra EU-Kommissionen, hvor hun er næstformand, for at gå efter jobbet.

Hendes konkurrent Nadia Calviño er Spaniens nuværende økonomiminister, og med formandskabet følger det, at hun ledte mødet fredag og lørdag.

- Særligt den spanske kandidat er også et meget stærkt kort. Det tegner til, at uanset hvad bliver det en meget kompetent chef for EIB (European Investment Bank, red.), vi ender med, siger Ellemann.

Den spanske kandidat har sagt, at hun ikke vil tage sit kandidatur op under mødet. Det har hun holdt ifølge økonomiministeren holdt.

- Når der har været kort status på EIB-kandidaturet, så har det været min belgiske kollega, der har stået for det, siger han.

Belgiens finansminister, Vincent Van Peteghem, leder konsultationerne om, hvem der skal være den næste chef for Den Europæiske Investeringsbank.

Det er afgørende, hvem af kandidaterne Tyskland og Frankrig hælder til. Samt hvad Italien gør.

Det skyldes de særlige stemmeregler i bankens styrelsesråd, som udgøres af ministre fra de 27 EU-lande.

Et kvalificeret flertal i styrelsesrådet kræver både 18 stemmer og 68 procent af den tegnede kapital.

Det betyder, at den danske kommissionsnæstformand skal støttes af to af de tre store lande. Formentlig Tyskland og Frankrig.

Hvis de er med, så kan det betyde, at Italien trækker landets egen kandidat og støtter op om Vestager.

Den tyske regering er splittet.

Ifølge Financial Times med henvisning til kilder tæt på sagen ligger Tysklands forbundskansler Olaf Scholz støtte hos Calviño, mens den tyske finansminister, Christian Lindner, og miljøminister, Robert Habeck, støtter Vestager.

Den Europæiske Investeringsbank (EIB) finansierer projekter, som hjælper med at nå EU-mål både i og uden for EU.

