James Webb-teleskopet er fremme ved sin destination i rummet

Rumteleskopet James Webb er nået frem til det sted 1,5 millioner kilometer fra Jorden, hvor det skal i kredsløb.

Det oplyser USA's rumadministration, Nasa, mandag.

- Webb, velkommen hjem, lyder det fra Nasa.

Teleskopet, som er det kraftigste, der nogensinde er bygget, skal gøre det muligt at opfange signaler og lys så tæt på Big Bang for 13,7 milliarder år siden som nogensinde før. Dermed kan videnskabsfolk få en bedre forståelse af, hvordan det tidlige univers så ud.

De kommende måneder skal hovedspejlet testes, der skal laves prøvemålinger for at tjekke, at alle systemer fungerer som forventet, og de avancerede instrumenter skal kalibreres.

Til sommer begynder teleskopet sit egentlige videnskabelige arbejde. Nasa forventer at modtage de første billeder i juni eller juli.

Teleskopet, der blev opsendt 25. december med en Ariane 5-raket fra den europæiske rumbase i Fransk Guyana, skal afløse Hubble-teleskopet, der blev opsendt i 1990 og var i drift indtil sidste år.

James Webb-teleskopet er så meget større end Hubble, at det måtte foldes sammen for at få plads til det i toppen af raketten.

Derfor fulgte en kompliceret proces efter opsendelsen, hvor spejlet og et solskjold skulle folde sig ud. For at kunne observere infrarødt lys skal teleskopet være meget koldt, og solskjoldet er med til at sikre den rette temperatur.

Teleskopet til over ti milliarder dollar er opkaldt efter den tidligere Nasa-topchef James E. Webb, som stod i spidsen for rumagenturet fra 1961-1968, hvor man arbejdede med Apollo-missionerne til månen.

/ritzau/AFP