Jamie Olivers restaurantkæde er truet af konkurs

Tv-kok og kogebogsforfatter Jamie Olivers kriseramte restaurantkæde er sat under administration.

Den verdenskendte kok Jamie Olivers britiske restaurantimperium er truet af konkurs.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Restaurantkæden "Jamie's Italian" har begæret sig insolvent, og kæden er sat under administration hos revisionsselskabet KPMG.

Op mod 1300 arbejdspladser på 23 restauranter kan være i fare, hvis det ikke lykkes at genoprette økonomien i den nødlidende restaurantkæde.

- Jeg er meget ked af dette udfald, siger Jamie Oliver ifølge AP.

Han retter samtidig en tak mod de ansatte og kædens leverandører for at have lagt deres "sjæl og hjerte" i kæden i mere end ti år.

- Jeg erkender, at det er en meget vanskelig situation for alle, siger han.

Jamie Olivers restauranter har tidligere været truet af konkurs.

Men det er hidtil blevet afværget, fordi tv-kokken og kogebogsforfatteren er trådt til med økonomisk nødhjælp.

43-årige Jamie Oliver har været et stort navn inden for kokkegenren siden 1999, da hans program "The Naked Chief" slog igennem på britiske BBC.

