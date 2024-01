Japan Airlines: Kaptajn havde fået tilladelse til at lande

Det passagerfly, der tirsdag kolliderede med et fly fra Japans kystvagt i en lufthavn i Tokyo, havde tilladelse til at lande.

Det meddeler luftfartsselskabet Japan Airlines på et pressemøde natten til onsdag lokal tid ifølge Reuters.

Kaptajnen på flyet af typen Airbus A350 havde angiveligt fået tilladelse af kontroltårnet i Haneda-lufthavnen til at lande.

Men i morgenmørket kunne han ikke se kystvagtens mindre fly på landjorden under sig.

De to fly stødte sammen næsten i det øjeblik, som flyet fra Japan Airlines havde sat hjulene på landingsbanen klokken 5.46 lokal tid.

Der havde ikke været meldinger om problemer med motorer eller andet udstyr på flyet forud for landingen, siger en embedsmand fra det japanske transportministerium på pressemødet.

Nu er myndigheder ved at gennemgå kommunikationen mellem flyet og kontroltårnet, oplyser Japan Airlines.

Om bord på kystvagtens lille Dash8 fly, som det større fly stødte sammen med, blev fem af de seks personer dræbt.

Flyet fra Japan Airlines, der var på vej fra byen Sapporo i det nordlige Japan og til hovedstaden Tokyo, brød i brand.

Passagerer om bord på flyet har beskrevet, hvordan kabinen hurtigt blev fyldt med røg. Nogle passagerer løb op og ned af flyets gange i panik, mens andre tog sig af deres grædende børn.

- Jeg troede virkelig, at vi skulle dø, fortæller 28-årige Tsubasa Sawada, som bor i Tokyo.

- Lige da ulykken skete, grinede jeg først en smule, da jeg kunne se nogle gnister komme ud af motoren Men da branden begyndte, indså jeg, at det ikke var nogen lille ting.

En anden passager, Satoshi Yamake, fortæller, at kabinepersonalet hurtigt fik slisker på plads ud for flyets nødudgange, så passagererne kunne rutsje ned på landingsbanen.

Alle passagerer blev bragt i sikkerhed inden for 20 minutter, meddeler Japan Airlines.

Det på trods af, at flyets højttalersystem ifølge luftfartsselskabet ikke fungerede under evakueringen.

Alligevel formåede besætningen at få evakueret alle 379 personer om bord. 367 af dem var passagerer.

Alle overlevede. 14 blev kvæstet, men ingen fik livstruende skader.

Omkring ti minutter efter, at Tsubasa Sawada var ude af flyet, eksploderede det.

- Jeg kan kun sige, at det var et mirakel. Vi kunne være døde, hvis vi var blevet der, siger han.

Også nogle eksperter beskriver evakueringen og det faktum, at alle om bord på Japan Airlines-flyet overlevede, som mirakuløst.

- Kabinepersonalet må have gjort et virkelig godt stykke arbejde, siger Paul Hayes, som er direktør for luftfartssikkerhed ved konsulentfirmaet Ascend by Cirium.

- Det var et mirakel, at alle passagerer kom ud, tilføjer han.

Japanske myndigheder arbejder fortsat på at få klarlagt årsagen til ulykken.

/ritzau/Reuters