Japan anholder mistænkt ti måneder efter mordbrand i studie

36 mennesker blev dræbt, da en japansk mand i juli sidste år satte ild til et animationsstudie i Kyoto.

Myndighederne i Japan har onsdag anholdt en mand mistænkt for en mordbrand i et animationsstudie i Kyoto i juli.

Det rapporterer Kyodo News.

Anholdelsen af Shinji Aoba, der indtil nu har været indlagt på et hospital med livstruende forbrændinger, kommer ti måneder efter angrebet.

36 mennesker blev dræbt og andre 33 såret, da Shinji Aoba angiveligt satte ild til det treetagers studie Kyoto Animation 18. juli sidste år.

Det er det største massedrab i moderne japansk historie.

Shinji Aoba blev anholdt på hospitalet onsdag og derefter overført til en politistation i Kyoto, hvor han skal afhøres.

Han er mistænkt for at sætte ild til Kyoto Animation, hvor 70 mennesker var på arbejde den skæbnesvangre dag sidste sommer.

42-årige Aoba har indrømmet at stå bag angrebet.

Det oplyser det lokale politi onsdag.

Han havde tilsyneladende et horn i siden på animationsstudiet.

Lokale medier rapporter således, at han hævder, at Kyoto Animation har stjålet hans roman.

Ifølge politiet i Kyoto har coronakrisen og mandens forbrændinger forsinket anholdelsen.

Flere japanske medier, herunder NHK, rapporterede allerede umiddelbart efter angrebet, at manden havde råbt "dø", mens han hældte benzin ud på gulvet og satte ild til den tre etager høje bygning.

Røgen fra den brændende benzin bredte sig så hurtigt, at de personer, som forsøgte at flygte op på bygningens tag, blev kvalt, inden de var i stand til at åbne døren ud til den friske luft.

19 af dødsofrene blev fundet liggende oven på hinanden på en trappe mellem tredje sal og en dør ud til taget.

Kyoto Animation bliver kaldt KyoAni og blev oprettet i 1981. Studiet er kendt for sine populære animationsserier.

/ritzau/dpa