Japan beder borgere søge dækning for nordkoreansk missil

Et nordkoreansk missil fløj over japansk territorie og styrtede ned i Stillehavet 3000 kilometer fra Japan.

Nordkorea har affyret et ballistisk missil fra landets østkyst tirsdag. Det oplyser det sydkoreanske militær ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den japanske regering har bedt borgere om at søge dækning, fordi missilet tilsyneladende fløj over japansk territorie, inden det faldt i Stillehavet.

- Nordkorea har tilsyneladende affyret et missil. Søg venligst tilflugt i bygninger eller under jorden, lød det ifølge nyhedsbureauet AFP i en advarsel fra den japanske regering, der blev udsendt klokken 07.29 tirsdag lokal tid.

Advarsel gjaldt for to regioner i det nordlige Japan, skriver det japanske medie NHK ifølge AFP.

På en pressebriefing natten til tirsdag dansk tid siger den japanske regerings talsmand, Hirokazu Matsuno, at Nordkorea har affyret et ballistisk missil mod øst.

Han siger også, at det nordkoreanske missil med stor sandsynligvis fløj over Japan, og at det faldt i vandet uden for Japans eksklusive økonomiske zone.

Han fordømmer Nordkoreas handlinger på det kraftigste og siger, at Nordkoreas handlinger er en alvorlig udfordring for den internationale fred.

Den japanske regering vil indgå i et tæt samarbejde med FN's Sikkerhedsråd, USA og Sydkorea, siger talsmanden.

En regeringskilde siger ifølge nyhedsbureauet Reuters til den japanske tv-station TV Asahi, at missilet kan være et interkontinentalt ballistisk missil.

Kilden siger også, at missilet styrtede ned i Stillehavet omkring 3000 kilometer fra Japan.

Den seneste missilaffyring fra Nordkorea er den femte i løbet af ti dage.

Fra den japanske premierministers kontor lyder det også, at Nordkorea har affyret, hvad der mistænkes for at være et ballistisk missil.

/ritzau/