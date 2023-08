Japan begynder at udlede vand fra Fukushima-værket på torsdag

Japan siger tirsdag, at det vil begynde at slippe mere end en million ton radioaktivt vand fra atomkraftværket Fukushima ud i Stillehavet torsdag den 24. august.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Dermed iværksættes en plan, der har fået stor kritik fra Kina og lokale fiskergrupper, der frygter, at det vil skade deres ry og true deres levebrød.

Planen blev godkendt for to år siden af den japanske regering. Den er afgørende for at få afviklet kraftværket, der drives af Tokyo Electric Power Company (Tepco).

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg har bedt Tepco om hurtigt at forbedre vandudledningen i overensstemmelse med planen fra Den Nukleare Reguleringsmyndighed og forventer, at vandudledningen starter 24. august afhængigt af vejrforholdene, siger Japans premierminister, Fumio Kishida, tirsdag morgen lokal tid.

Japan har set, at udledningen af vandet er sikker. Det Internationale Atomagentur (IAEA) har givet grønt lys til planen i juni. IAEA siger, at planen er i overensstemmelse med internationale standarder, og at den påvirkning, den vil have på indbyggere og miljøet er "ubetydelig".

Alligevel har nogle nabolande udtrykt skepsis over, om planen er sikker.

Kina er den største kritiker. Talsperson for landets udenrigsministeriet Wang Wenbin sagde i juli, at Japan udviste selviskhed og arrogance, og at landet ikke havde hørt det internationale samfund nok i forhold til vandudledningen.

Kina har forbudt import af fisk og skaldyr fra ti japanske præfekturer, herunder Fukushima og hovedstaden, Tokyo.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sydkoreanske aktivister har også protesteret imod planen, selv om den sydkoreanske regering selv har konkluderet, at vandudledningen er i overensstemmelse med internationale standarder.

Japan siger, at vandet vil blive filtreret for at fjerne de fleste radioaktive elementer på nær tritium, som er en hydrogenisotop, der er svær at adskille fra vand.

Det behandlede vand vil blive fortyndet, så niveauet af tritium er under internationalt godkendte niveauer.

Vandet er blevet brugt til at nedkøle atomkraftværket Fukushima, der blev slemt beskadiget under et jordskælv i 2011.

/ritzau/