Japan genoptager betalinger til FN-organ for palæstinensere

Japan har besluttet sig for at genoptage betalingerne til UNRWA, efter at organisationen blev beskyldt for at have ansatte, som deltog i Hamas' angreb mod Israel 7. oktober.

Det oplyser Japans udenrigsminister, Yoko Kamikawa, tidligt tirsdag morgen dansk tid.

Israel påstår, at en række af UNRWA's ansatte deltog i angrebet mod Israel 7. oktober, hvor op mod 1200 mennesker mistede livet, og hundredvis blev bortført.

Japan og 15 andre lande besluttede sig derfor for at sætte støtten til organisationen på pause, mens UNRWA gennemførte en efterforskning af beskyldningerne.

Kamikawa, som i sidste uge mødtes med chefen for UNRWA, Philippe Lazzarini, siger, at organisationens rolle i at løse den humanitære krise i Gazastriben er uundværlig, også selv om den stadig er ved at løse styrelsesproblemer og håndtere risici.

- På grund af det hæver Japan betalingsudsættelsen for landets finansielle bidrag til UNRWA og bidrager, på samme tid som vi sikrer og bekræfter bidragets egnethed, siger hun.

Cirka 241,4 millioner kroner er klar til at blive frigivet, siger Kamikawa.

Lande som Australien og Canada satte ligesom Japan støtten til UNRWA på pause, men har siden genoptaget betalingerne til organisationen.

Japan er den sjettestørste donor til UNRWA.

UNRWA blev oprettet i 1949 for at hjælpe de palæstinensiske flygtninge, som blev fordrevet under den arabisk-israelske krig i 1948, hvor staten Israel blev proklameret.

Den arbejder i dag både med personer, som dengang blev fordrevet, og deres efterkommere.

UNRWA er den største hjælpeorganisation i Gazastriben.

/ritzau/Reuters