Japan indefryser russeres aktiver som straf i Ukraine-konflikt

Natten til onsdag dansk tid kommer Japan for alvor på banen i konflikten i Østukraine.

Premierminister Fumio Kishida oplyser således, at landet er klar til at indføre sanktioner mod Rusland for at presse præsident Vladimir Putin ned ad diplomatiets vej.

Kishida oplyser, at visse russere vil få indefrosset deres aktiver i Japan.

Desuden bliver det ulovligt at udstede russiske statsobligationer i Japan.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forværres situationen mellem Ukraine og Rusland, vil Japan se på, hvordan man kan indføre endnu skrappere sanktioner mod russerne, oplyser Kishida.

Putin fik tirsdag mandat fra det russiske parlament til at sende væbnede styrker ud af Rusland og dermed ind i de to selvudnævnte folkerepublikker Donetsk og Luhansk, som af den vestlige verden stadig opfattes som værende en del af Ukraine.

/ritzau/Reuters