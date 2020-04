Japan indfører restriktioner i det halve land af coronafrygt

Restriktioner i Japan bliver ikke lige så skrappe som i visse dele af Europa.

Japans premierminister, Shinzo Abe, erklærer nødretstilstand i en måned i byerne Tokyo, Osaka og fem andre områder, som tilsammen tæller 44 procent af befolkningen.

Det sker efter en opblussen i tilfælde af coronasyge.

- Vi har besluttet at erklære nødretstilstand, fordi vi bedømmer, at en hastig spredning af coronavirus ud over landet kan have en enorm påvirkning af folks liv og økonomien, fortæller han i parlamentet i Tokyo.

Men der bliver ikke tale om lige så mange restriktioner, som ses i Europa og andre steder i verden.

Her er hele lande blev lukket ned, og folk har fået helt eller delvis forbud mod at forlade deres hjem.

Men lokale guvernører i Japan kan opfordre folk til at blive hjemme, og opfordre til at butikker lukkes. Men de kan ikke forhindre, at det ikke sker. Der er ingen straffe for at ignorere påbud. I stedet satser man på, at folk vil følge det, som myndighederne mener, de bør gøre.

Samtidig arbejder regeringen med en økonomisk pakke på 18 billioner yen (cirka 6800 milliarder kroner) som et værn mod de økonomiske konsekvenser af pandemien.

Johns Hopkins University i USA fører statistik over alle registrerede tilfælde af coronavirus i verden. Her ligger Japan med 127 millioner mennesker langt nede på listen.

Der er knap 4000 registrerede tilfælde af smitte med coronavirus. 92 er døde. Det er halvt så mange døde som i Danmark.

/ritzau/Reuters