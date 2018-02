Japan indsætter 750 soldater til at hjælpe sneramte bilister

En bilist døde af kulilteforgiftning, da hans bil blev begravet i sne med motoren stadig kørende.

Hundredvis af japanske soldater har natten til onsdag kæmpet mod et voldsomt snevejr. Uvejret betød blandt andet, at omkring 1400 biler strandede i et kystområde vest for Tokyo.

Forsvarsministeriet oplyser, at det i løbet af natten har øget antallet af soldater, der er sat ind mod snestormen, fra 170 til 750.

Det skete, fordi antallet af biler, der var kørt fast på de snedækkede veje mellem byerne Sakai og Awari, på et tidspunkt oversteg 1500.

Tirsdag oplyste myndighederne, at en bilist var død af kulilteforgiftning, efter at hans bil var blevet begravet i sne med motoren stadig kørende.

Yderligere er adskillige mennesker kommet til skade i Fukui, Toyama og Ishikawa, idet stormen har hærget regionen og efterladt enorme mængder sne.

