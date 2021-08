Japan indstiller brug af 1,6 millioner doser Moderna

Japan har torsdag foreløbigt indstillet brugen af 1,63 millioner doser Moderna-vaccine.

Det sker, mere end en uge efter at en distributør i Japan først fik meldinger om forurening af nogle doser.

Både japanske myndigheder og Moderna melder, at der ikke kendes til problemer med sikkerheden af de berørte vacciner. Heller ikke virkningen skulle der være problemer med.

Suspenderingen er sket ud fra et forsigtighedsprincip, lyder det. Men flere japanske selskaber har indstillet vaccinationer af ansatte.

- Moderna bekræfter, at selskabet er blevet gjort opmærksom på tilfælde af partikler, som er i set hætteglas med dets covid-19-vaccine, skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Selskabet efterforsker nu meldingerne. Det sker i samarbejde med partneren Takeda, som er et japansk medicinalselskab.

Moderna oplyser, at forureningen kan skyldes et produktionsproblem ved en fabrik i Spanien.

En embedsmand i det japanske sundhedsministerium oplyser, at Takeda første gang fik meldinger om urenheder i nogle doser 16. august.

Det blev imidlertid først meddelt til regeringen onsdag, fortæller personen.

Forsinkelsen skyldtes angiveligt, at Takeda havde brug for at indsamle den nødvendige information om, hvilke prøver der var påvirket.

/ritzau/Reuters