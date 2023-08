Japan: Ingen radioaktivitet i vand fra atomkraftværk

Ifølge Japan er radioaktiviteten under grænseværdierne i havvandet omkring atomkraftværket Fukushima.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge landets miljøministerium er der ikke fundet radioaktivitet i det vand, der er blevet udledt, efter at det har været brugt til at nedkøle atomreaktorer.

Ministeriet henviser til prøver taget 11 forskellige steder omkring værket.

Her lyder konklusionen, at koncentrationen af den radioaktive isotop tritium ligger under den mindste sporingsværdi, som er mellem syv og otte becquerel tritium per liter.

Ifølge ministeriet har havvandet dermed ingen negativ indvirkning på menneskers sundhed og helbred.

Ministeriet vil ugentligt offentliggøre testresultater de næste tre måneder.

Fra den japanske fiskeriindustri lyder det ligeledes, at der lørdag heller ikke er fundet spor af tritium i fisk fanget i området.

Den østasiatiske nation påbegyndte torsdag udledningen af vand fra atomværket Fukushima ud i Stillehavet. Det skabte røre i flere nabolande, herunder Kina.

Fukushima-atomkraftværket blev ødelagt under et jordskælv og en efterfølgende tsunami i 2011.

Over et årti efter katastrofen fortsætter oprydningen, og Japan er løbet tør for plads til det vand, som køler reaktorerne ned.

I alt skal mere end en million ton vand udledes i Stillehavet. Det er ifølge de fleste eksperter filtreret i en grad, så det er helt sikkert.

Men især Kina har været stor modstander af udledningen og har derfor udvidet et forbud mod fisk solgt fra Japan til at gælde i hele landet.

/ritzau/